Tenta il suicidio, salvata dagli agenti del commissariato di Caltagirone

Una storia a lieto fine che, invece, avrebbe potuto assumere i contorni di una tragedia. Protagonista della vicenda una donna, che a causa di problemi personali, pensava di compiere un insano gesto. In particolare, nei giorni scorsi, durante i servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone sono intervenuti presso un’abitazione del centro cittadino per la segnalazione, giunta alla Sala Operativa, di una donna che minacciava di lanciarsi nel vuoto dalla terrazza di un condominio. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno trovato anche alcuni i residenti particolarmente preoccupati per la situazione che si stava presentando davanti ai loro occhi. Gli agenti, dunque, hanno raggiunto la terrazza salendo velocemente le scale, trovandosi così di fronte la donna in evidente stato confusionale. A quel punto, uno dei poliziotti ha tentato di stabilire un contatto parlandole e avvicinandosi con cautela, cercando di tranquillizzarla, mentre, l’altro agente, approfittando di un attimo di distrazione è riuscito a bloccare la donna, allontanandola rapidamente dal punto di pericolo. Successivamente i poliziotti hanno affidato la donna alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno accompagnata in ospedale. Le Volanti impiegate nelle attività di controllo del territorio, infatti, non effettuano esclusivamente servizi per la prevenzione e repressione dei reati, ma anche importanti interventi d’iniziativa e su richiesta dei cittadini di soccorso pubblico e di prossimità.