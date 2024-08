Blitz di mercato del Modica Calcio, arriva il bomber argentino Lucas Marcelo Idoyaga

Il Modica Calcio ha chiuso l’acquisto dell’attaccante Lucas Idoyaga Classe e tecnica a servizio di Pasquale Ferrara che ritrova il ragazzo dopo la grande stagione con la maglia dell’Igea Virtus. Classe ’98, nel 2022 protagonista con i colori giallorossi, con cui ha vinto Campionato e Coppa Italia realizzando ben 21 reti stagionali. Una stagione che ha consacrato il ragazzo proprio sotto la guida dell’attuale tecnico rossoblu, che ha ringraziato la proprietà modicana per l’operazione di mercato d’alto livello compiuta. Proprio Mattia Pitino e Danilo Radenza, infatti, hanno voluto fortemente l’arrivo del ragazzo, mostrando massimo impegno per emozionare la città e affermare ancora una volta quale sia la dimensione di questa società, anche attraverso gli uomini in rosa. Idoyaga arriva a Modica, grazie al lavoro incessante del Direttore Generale, Marcello Pitino, dopo le esperienze con Fasano e Budoni in Serie D. “Sono davvero contento di essere approdato in questa grande piazza - dichiara Idoyaga - Sarà bello tornare in Sicilia, perchè ho ricordi felici qui. Sono contento di ritrovare anche mister Ferrara, lui è sempre riuscito a farmi esprimere al meglio e lo ringrazio per avermi voluto fortemente insieme alla proprietà e al direttore. Ringrazio anche i tifosi perchè quando tutto questo era solo un insieme di voci già mi dimostravano affetto, ora non vedo l’ora di scendere in campo e dare il meglio. Ho scelto Modica anche perchè il progetto è importante e questa città mi porta fortuna, l’ultima volta che ho giocato qui è stato l’anno del Mondiale per l’Argentina”.