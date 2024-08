Trentenne aggredito e ferito all'addome, è grave

Un uomo di 30 anni, di nazionalità marocchina, è stato ferito gravemente all'addome, forse durante una rissa, la notte scorsa sul lungomare di Schiavonea a Corigliano-Rossano.

La vittima che ha riportato gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo è stato soccorso dal personale medico del 118 e portato nell'ospedale di Rossano.

Al momento non si conosce l'arma utilizzata per ferire il 30enne, ma si esclude l'uso di un coltello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'aggressione.