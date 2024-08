Moto a fuoco presso distributore di Torre Lago, centauro grave

In fiamme, inun incidente a Torre del Lago, la moto di un conducente di 37anni, di Palermo, che intorno alle 3,30 ha perso il controllodel mezzo ed è volato per metri fino dentro un distributore dicarburanti sull'Aurelia. Il centauro è stato portato in codicerosso all'ospedale di Pisa, dove ha subito l'amputazione di tredita di una mano ed è stato curato per un trauma ad una gamba. Gli abitanti si sono allarmati e hanno fatto intervenire ivigili del fuoco temendo che le fiamme potessero espandersi aldistributore di benzina. I pompieri hanno messo in sicurezza loscenario. Sul posto l'auto col medico e un'ambulanza deivolontari della Misericordia di Torre del Lago.

@Fonte Ansa