Calcio: Palermo, il centrocampista Verre firma fino al 2027

Contratto di tre anni con ilPalermo, fino al giugno 2027, per Valerio Verre, svincolato dopol'ultima stagione alla Sampdoria. Il tecnico Dionisi ha così adisposizione un nuovo rinforzo per il centrocampo rosanero. Per Verre è il terzo ritorno al Palermo, dopo le esperienzenel 2013-2014, stagione culminata nella promozione in serie A, enel 2022-23. Il centrocampista si è unito alla squadra chedomenica sfiderà il Parma in Coppa Italia al Tardini.