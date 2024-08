Catania, non si fermano all'alt e sbattono contro 'volante': 2 denunciati

La polizia di stato di Catania ha denunciato a piede libero un 32enne, in concorso con 23enne pregiudicato, che a bordo di un'auto carica di materiale ferroso in uscita da un'azienda abbandonata non si sono fermati all'alt di una squadra dei cinofili della Questura di Catania e, dopo un inseguimento per le vie cittadine, sono andati a sbattere contro l'auto degli agenti. Rispondono di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Dopo l'impatto hanno tentato la fuga a piedi.