Guida con una patente falsa: denunciato a Catania

La Polizia a Catania ha denunciato per falso materiale un 31enne che, fermato per un controllo mentre era alla guida di un'auto, ha esibito una patente di guida falsificata. Secondo quanto accertato, l'uomo, originariodi Militello in Val di Catania, non l'ha mai conseguita. L'uomo ha detto agli agenti di aver frequentato regolarmente il corso di scuola guida e di aver ricevuto la patente per posta. Il 31enne è stato anche sanzionato per guida senza patente. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.