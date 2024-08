Intimidazione al mercato ittico di Portopalo: fuoco a carrello elevatore

Un 'avvertimento' con il fuoco è stato portato a termine al mercato ittico di Portopalo di Capo Passero. Ignoti si sono introdotti nei locali da poco riaperti ed hanno dato fuoco ad un carrello elevatore. Un chiaro segnale lanciato sia all'amministrazione Rocca, che alla gestione della struttura. La sindaca in un post scritto su Facebook ha detto: "Non ci fermeranno con queste azioni vili - ha aggiunto Rocca - Noi andiamo avanti per la nostra strada".

Il mercato ittico di Portopalo negli anni passati fu al centro di un'inchiesta della Procura di Siracusa, sfociata con un maxi blitz che portò all'arresto di boss e gregari della mafia catanese che avevano il controllo del pesce sulla piazza di Portopalo.