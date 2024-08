Un uomo e' morto nel pomeriggio di oggi, nella piscina comunale di Marsciano, in provincia di Perugia. La vittima, un 32enne marocchino, avrebbe accusato un malore poco dopo essere entrato in acqua. Inutili I soccorsi La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto, come atto dovuto, un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.