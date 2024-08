Scoglitti, la Cna sollecita rifacimento Ponte Cammarana

La scoperta a sud di Scoglitti di più di 30 tombe risalenti all’antica necropoli settentrionale di Camarina pone ancora con più forza l'importanza della realizzazione di un passaggio stabile e duraturo che congiunga la stessa Scoglitti con il museo di Kamarina. “Già nel gennaio scorso come Cna – spiegano il presidente territoriale Giuseppe Santocono con il responsabile comunale di Vittoria, Giorgio Stracquadanio – avevamo posto l'accento su questa infrastruttura segnalando come la provincia di Ragusa fosse un’area pilota del progetto “Coasting”, cofinanziato per 48 milioni di euro dal Fesr-Fondo di sviluppo regionale europeo. Abbiamo pure reso noto come grazie “all’Accordo per lo sviluppo sostenibile della fascia costiera ragusana” (sottoscritto dalla Sovrintendenza, dal Libero consorzio e dai Comuni l'8 novembre del 2019) sono stati chiesti 30 milioni di euro solo per Scoglitti. Abbiamo pure evidenziato come tra febbraio e aprile 2023, presso la foce, vi sono stati più sopralluoghi effettuati nell’ordine: dal presidente della Regione, on. Renato Schifani, dall’allora assessore regionale all'Agricoltura, on. Luca Sammartino, dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, on. Maurizio Aricò, e con essi vi era il seguito di funzionari della Sovrintendenza, della Protezione civile, del Genio civile, oltre alla deputazione regionale e agli amministratori locali. Ora, da più parti (forze politiche e associazioni ambientaliste) si chiede, giustamente, il rifacimento del ponte di Cammarana. I soldi ci sono, non si deve realizzare il ponte sullo Stretto, ma soltanto un cavalcavia su un fiume, che oramai è poco più di un torrente e delle opere di protezione costiera non invasive a tutela del parco archeologico. Il rinvenimento di questa necropoli pone Scoglitti come un'area importante nel contesto culturale, storico e quindi anche economico del territorio ibleo. L'isolamento a cui è sottoposta la frazione rivierasca non può continuare. Come Cna, coinvolgeremo le imprese per poi incontrare gli organismi preposti. Vogliamo capire realmente se esiste, nei fatti, la volontà di portare a termine quest’opera oppure si preferisce emarginare Scoglitti, la sua storia e le sue attività imprenditoriali”.