Tassa di soggiorno alle stelle, da Taormina a Positano fino a 5 euro

Da Taormina a Positano, da Santa Margherita Ligure a Forte dei Marmi e Viareggio, ogni stella vale un euro per la tassa di soggiorno. E quindi, si spendono 5 euro a persona per ogni notte trascorsa in alberghi a 5 stelle e, a scendere, in linea di massima, 4 euro nei 4 stelle e 3 euro nei 3 stelle, via via fino ai circa 2 euro se si soggiorna in un campeggio, B&B o case vacanze. La tassa di soggiorno picchia forte nelle località turistiche italiane tra le più gettonate in questi giorni e si fa sentire sulle tasche degli italiani e dei turisti stranieri, soprattutto sui budget familiari. A stilare una mappa della tassa di soggiorno è l’Adnkronos sulla base di un monitoraggio aggiornato del Codacons sulle tariffe praticate nelle principali località italiane, dopo che l’associazione dei consumatori ha segnalato un ammontare annuo di 700 milioni di euro nelle casse di oltre 1.000 comuni.

Si tratta di una vera e propria giungla di prezzi, che varia a seconda delle categorie delle strutture e dei posti. Pernottare in un albergo a 5 stelle o in un campeggio dunque fa la differenza per qualcuno, può scoraggiare e far accorciare la vacanza. La tassa di soggiorno comunque continua a far discutere ed il ministro del Turismo Daniela Santanchè, che intende modificarla in tassa di scopo, proponendo di aumentarla fino a 25 euro per gli hotel di lusso, ha dichiarato nei giorni scorsi che è in atto un confronto con gli operatori del turismo e i sindaci, che sarà ripreso a settembre.