Scomparso da 5 giorni da Belpasso: appello della madre sui social

Da giorni non si hanno notizie di Carmelo Zito, 33 anni. L'uomo è scomparso mercoledì 7 agosto da Belpasso, in provincia di Catania. Al momento della scomparsa indossava una maglietta nera polo, pantaloni verdi e scarpe rosse. Secondo quanto dichiara la madre nell'appello condiviso sui social, il 33enne non ha soldi e neppure telefonino con sé ma soltanto i documenti. Chiunque lo avesse visto è pregato di mettersi in contatto con le forze dell'ordine, dice la donna.