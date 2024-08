A Marina di Modica il concerto del "Modica Gospel Choir" regala emozioni

Il Modica Gospel Choir ha tenuto un emozionante concerto, domenica sera, in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica, che ha visto una grande partecipazione di pubblico entusiasta. La corale, diretta dal maestro Giorgio Rizza, ha regalato al pubblico un'indimenticabile performance, con voci potenti e melodie coinvolgenti che hanno fatto vibrare l'intera piazza. Il concerto è stato un momento di gioia e condivisione, in cui la musica gospel ha saputo unire le persone e trasmettere emozioni positive a tutti i presenti.Il Modica Gospel Choir ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua passione per la

musica, conquistando il cuore di tutti coloro che hanno assistito alla sua esibizione. Special guest Aurelio Pitino, direttore nazionale Community Let’s Sing Gospel Connection, e la partecipazione di Chiara Provvidenza e Sciara.

L’ensemble ha presentato quattro inediti per la nuova stagione: “I saw the light” , “Here I am to worship”, “My life is in your hands” e la travolgente “I feel your spirit” che ha fatto alzare in piedi, ballare e contare il pubblico presente. “Crediamo – dice il maestro Giorgio Rizza – di avere regalato a Marina di Modica una serata indimenticabile e ha reso ancora più speciale l'atmosfera della piazza con la nostra musica.

Ringraziamo l’amministrazione comunale per averci dato questa occasione”. Il Modica Gospel Choir è atteso, martedì 20 agosto a Pozzallo, per il concerto che terrà presso la Villa Comunale, alle 21.30.