Modica, dipendente escluso dal passaggio ad Iblea Acque: la denuncia della Cgil

Iblea Acque e Comune di Modica nel mirino della Cgil. In una nota a firma del segretario, Salvatore Terranova (nella foto), il sindacato denuncia il fatto che un dipendente della Spm (società partecipata i cui dipendenti sono confluiti nella Iblea Acque) che ha lavorato per molti anni nel servizio idrico e nel settore depurazione è stato escluso dall'elenco dei dipendenti della partecipata da trasferire alla “Società Iblea acque” cui i Comuni della provincia hanno delegato la gestione del servizio idrico integrato. "Ne vengono trasferiti 29 - afferma Terranova - eccetto uno, il cui nome non è stato, e non sappiamo perché, inserito nell'elenco trasmesso all'Iblea acque. Perché questo dipendente non è stato inserito? È stata una scelta solo dell'Amministratore della Spm ad escluderlo? O qualcuno ha fatto in modo che, per ragioni che vorremmo conoscere, venisse escluso per punirlo e di cosa? Di non essersi assoggettato alla influenza politica dominante o perché, avendo una propria testa, costituiva un insopportabile fastidio e quindi bisognava scartarlo? È stata una scelta solo della Spm di escluderlo o invece la stesura dell'elenco dei dipendenti da trasferire è avvenuta con il concorso dell'ente-comune in cui hanno prevalso altri fattori sul mero

esame burocratico"?

"La Camera del Lavoro di Modica - conclude Terranova - ha esperito diversi tentativi per sanare il vulnus inferto alla dignità di questo lavoratore, ma gli enti coinvolti hanno chiuso tutti la porta: Il Comune riferisce che è la Società Iblea Acque che non vuole, quest’ultima sostiene che il nominativo del dipendente di che trattasi non è santo inserito nell’elenco che il Comune di Modica gli ha trasmesso. Eppure, il dipendente, così come previsto dalla legge, ha trasmesso la domanda sia al Comune che alla Società Iblea acque, entro i tempi previsti. Ma nessuno lo ha chiamato e lo ha considerato, anzi lo hanno scartato. Perché

qualcuno ha voluto che non venisse trasferito alla Società Iblea acque"?