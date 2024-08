Modica, lezioni di Yoga all'interno della chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore

Il 22 e il 28 agosto, alle ore 18.30, presso l'antica chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore a Modica, si terrà l'evento "YOGA nella roccia". L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Culturale VIA di Modica, gestore del prezioso monumento di via Grimaldi, di proprietà del Centro Studi sulla Contea di Modica, offre un'occasione unica per scoprire l'antica chiesa bizantina attraverso la pratica dello yoga. Questa disciplina, nota per migliorare la qualità della vita, favorisce l'armonia tra corpo, mente e spirito.

La chiesa in grotta di San Nicolò fu scoperta casualmente all'interno di un “dammuso” nel 1987. Un tempo, fu la parrocchia del quartiere grecofono di Modica, denominata "Inferiore" per la sua posizione nella parte bassa della città. L'interno della chiesa conserva ancora tombe, un fonte battesimale e affreschi risalenti all'XI, XIII e XVI secolo, recentemente restaurati grazie al FAI e a Banca Intesa Sanpaolo in occasione del censimento 2020 "I Luoghi del Cuore".

La lezione di yoga, guidata da Raffaella Spadola, insegnante di yoga certificata, avrà una durata di circa un'ora ed è adatta anche ai principianti. Il costo di partecipazione è di 15 euro a persona (fino a esaurimento posti) e include anche una visita guidata al prestigioso monumento rupestre. Ogni partecipante dovrà portare con sé un tappetino per la pratica. È obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata tramite cellulare o WhatsApp al seguente numero: 3284338448.