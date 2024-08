Modica, rapina a rivendita tabacchi in centro davanti a decine di testimoni

Un giovane con il volto coperto da una sciarpa ha rapinato, ieri sera, poco prima delle 22, una tabaccheria in corso Umberto, a Modica, in pieno centro e con decine di persone sedute al bar La Latteria: molti dei clienti non si sono accorti di nulla perchè l'azione del rapinatore solitario è durata meno di 30 secondi. Nelle immagini del sistema di video sorveglianza si vede un giovane entrare con passo spedito nella tabaccheria, andare dietro il bancone e rovistare nel registratore di cassa. La titolare, seduta vicino alla porta d'ingresso, è uscita spaventata dando l'allarme quasi contemporaneamente alla fuga del malvivente che si è allontanato a piedi imboccando una traversa di Corso Umberto. Quando è arrivata una volante della Polizia il rapinatore era già lontano e agli agenti non è rimasto altro da fare che raccogliere le testimonianze dei clienti del bar e della titolare della tabaccheria. L'episodio suscita molta preoccupazione per l'audacia con la quale è stata portata a termine un'azione malavitosa in pieno centro e alla presenza di decine di persone che, a quell'ora, passeggiavano o erano sedute al bar.

“È ora di prendere provvedimenti seri per garantire, ai modicani e ai tanti turisti che affollano il centro, la possibilità di godersi la bellezza della nostra Modica in assoluta sicurezza”, così il Consigliere Comunale Pietro Armenia a seguito del violento episodio verificatosi nel cuore del centro di Modica nella serata di ieri e che ha creato sgomento e incredulità. “Sono a conoscenza dell’attenzione prestata sul punto dal Sindaco ma credo sia necessario innalzare ancor di più il livello di attenzione avverso episodi di criminalità intervenendo con fermezza. Sono fiducioso sul fatto che l’amministrazione riuscirà ad individuare soluzioni che consentiranno di procedere con le assunzioni nel corpo della Polizia Locale così come sollecitato dal Prefetto e per tale motivo sarà mia cura chiedere un incontro al Sindaco e alla sua amministrazione per affrontare, da una parte, le problematiche legate all’assunzione del personale all’interno del Corpo della Polizia Locale e, dall’altra, per individuare soluzioni e misure urgenti contro fenomeni criminali come quello accaduto in pieno centro a Modica. È importante e improcrastinabile avere a servizio dell’intera città un corpo di Polizia Locale in grado di garantire, per competenza ed organico, interventi immediati a supporto della cittadinanza nonché reprimere sul nascere qualsiasi episodio di violenza. Nell’attesa di avere un corpo di Polizia Locale efficiente nell’organico sono certo che la costante e capillare presenza delle forze dell’ordine in città riuscirà con la propria attività e il proprio operato, sempre attento ed efficace, ad assicurare alla giustizia il responsabile della rapina”.