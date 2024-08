Roma,vandalizzato il murale dedicato a Egonu: spray rosa sulla pelle

È stato vandalizzato nella notte il murale dedicato a Paola Egonu e comparso ieri davanti alla sede del Coni, a Roma.

L'opera, realizzata ieri dall'artista Laika, è stata deturpata con il colore rosa sulla pelle della campionessa italiana. L'installazione, dal titolo 'Italianità', era stata realizzata non solo per celebrare lo storico oro olimpico della nazionale femminile di pallavolo, ma anche per rilanciare la battaglia contro odio e razzismo.