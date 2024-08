La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore sulla Sicilia valido per tutta la giornata di domani, mercoledì 14 agosto. Bollino rosso su Palermo dove la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi. Resta invariata l'allerta arancione per il rischio incendi su tutta l'isola.