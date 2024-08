Due morti e due feriti in un incidente stradale nel Veronese

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due automobili avvenuto poco dopo la mezzanotte a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Si tratta di un 38enne e di un 35enne. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia stradale, intervenuta sul posto assieme ai vigili del fuoco. Il Suem 118 è arrivato con quattro mezzi di soccorso. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.