Madre e figlia trovate morte in casa a Messina, sono stati i vicini a dare l'allarme

Icadaveri di due donne, madre e figlia di 89 e 62 anni, sono stati trovati ieri all'interno della loro abitazione in via del Fante all'Annunziata, a Messina.

Ad allertare i soccorsi, scrive la Gazzetta del Sud, sono stati i vicini di casa preoccupati perché non vedevano le due donne da qualche giorno, dalla porta d'ingresso dell'appartamento proveniva cattivo odore.

Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Madre e figlia sono state trovate una accanto all'altra. I rilievi della scientifica si sono protratti fino a tarda notte. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e i tempi del decesso. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa la morte naturale.

La Procura della Repubblica di Messina ha disposto l'autopsia.