Villafranca Sicula, intitolata al cardinale Pappalardo una sala di Villa Musso

Èstata intitolata alla memoria del cardinale Salvatore Pappalardo una delle sale di "Villa Musso", edificio rurale di Villafranca Sicula (Agrigento), borgo di poco più di 1.300 abitanti dell'entroterra agrigentino dove lo storico arcivescovo di Palermo nacque nel 1918.

Ad inaugurare la sala, insieme al sindaco Gaetano Bruccoleri, è stato l'Arcivescovo di Agrigento Mons. Alessandro Damiano.

L'intitolazione della sala è avvenuta nell'ambito della consegna del "Premio Barone Musso", dal nome di un altro cittadino illustre di Villafranca, paese di cui fu anche benefattore.

All'Arcivescovo Damiano il sindaco ha conferito la benemerenza civica per il solerte impegno in favore della pace.Il "Premio Barone Musso" è assegnato a diverse personalità che si distinguono nei diversi campi e agli studenti più meritevoli. A Damiano è stato conferito il premio speciale intitolato proprio al cardinale Pappalardo.

"Di lui - ha detto Damiano - ho il ricordo di un uomo che impresse una svolta alla chiesa siciliana tutta. La sua è stata una voce profetica in un contesto difficile che lui abitò con il coraggio della fede attraverso il suo messaggio evangelico, con il quale non esitò a smascherare le trame mafiose".