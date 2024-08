Schifani sfida l'Mpa: "Maggioranza coesa e Forza Italia sempre più unita"

"La maggioranza di centrodestra è coesa e Forza Italia è un partito unito come non mai. Al nostro interno c'è una grandissima coesione e tra me e Antonio Tajani una forte interlocuzione.

L'ingresso di Miccichè nel gruppo Mpa all'Ars non credo determinerà nulla. Miccichè non è mai stato iscritto al gruppo di Forza Italia e non ha mai partecipato alle riunioni del nostro gruppo".

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un'intervista all'emittente Tgs.

"Ho sempre sostenuto - ha proseguito il presidente - che la composizione della Giunta avrebbe risposto al dato elettorale delle elezioni regionali e così sarà. Qualunque trasmigrazione da un gruppo all'altro, quindi, mi lascia indifferente. Se qualcuno pensa che con qualche deputato in più si possa rivendicare qualche assessore in più si sbaglia. Probabilmente ci rafforzeremo anche noi in termini di deputati regionali, ma non per questo chiederemo poltrone in più".