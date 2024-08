Morta l'attrice americana Gena Rowlands: aveva 94 anni

E'morta all'età di 94 anni l'attrice americana Gena Rowlands, nota soprattutto per aver recitato nei film del regista e suo primo marito John Cassavetes.

Lo riportano i media Usa.

Rowlands è deceduta circondata dalla famiglia nella sua casa di Indian Wells in California, secondo il sito web Tmz.Al momento non è stata fornita alcuna causa ufficiale della morte, ma il figlio Nick Cassavetes aveva detto a giugno che la madre stava combattendo negli ultimi cinque anni contro il morbo di Alzheimer.

Rowlands ha recitato in dieci film di Cassavetes ed è stata sposata con lui per 35 anni, fino alla sua morte nel 1989. La sua interpretazione nel film 'A woman under the influence' ('Una moglie') del 1974 in cui vestiva i panni di una casalinga la cui salute mentale è in crisi le è valsa un Golden Globe e la prima di due nomination all'Oscar come migliore attrice. La seconda è arrivata quando ha interpretato il ruolo principale nel film 'Gloria' ('Una notte d'estate') del 1980. La sua carriera ha compreso anche show teatrali e televisivi, quest'ultimi che le sono valsi quattro Emmy e un altro Golden Globe. Suo figlio Nick l'ha diretta nel film drammatico romantico 'The Notebook' ('Le pagine della nostra vita') del 2004. Si è ritirata dalla recitazione nel 2015, lo stesso anno in cui ha ricevuto un Academy Award onorario alla carriera.