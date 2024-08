I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un falò acceso la scorsa notte in via Guglielmo il buono alla Zisa. La catasta di legno era stata appiccata per illuminare la notte di ferragosto. Le squadre dei pompieri sono state impegnate anche nel palermitano a Partinico per spegnere l'incendio di un'auto in via Baida a Partinico. Anche la scorsa notte alcuni incendi di rifiuti a Brancaccio nella zona di via XXVII Maggio.