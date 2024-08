Furto la scorsa notte nell'edicola in via Principe di Villafranca a Palermo. I ladri hanno spaccato la vetrina e portato via i soldi trovati nel registratore di cassa, gratta e vinci e altri oggetti esposti nell'esercizio commerciale. Sono intervenuti gli agenti di polizia che indagano per risalire agli autori. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.