Si sente male e muore in spiaggia nel Tarantino a 29 anni

Un uomo di 29 anni è morto la scorsa notte mentre era sulla spiaggia di Pino di Lenne, a Palagiano, in provincia di Taranto, città in cui viveva. A quanto si apprende il 29enne si è sentito male e si è accasciato. Sono risultati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che dovranno ricostruire le ultime ore di vita del 29enne. Il cadavere si trova nell'obitorio dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto a disposizione della autorità giudiziaria che potrebbe disporre l'autopsia per chiarire le cause del decesso.