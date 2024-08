Orrore a Siracusa, cagnetta legata alle zampe e gettata in mare con un masso

Atto di grande inciviltà compiuto ad Ognina di Siracusa. Ignoti dopo avere legato per le zampe un cane lo hanno gettato in mare con un masso a fare da zavorra. L'episodio è stato denunciato da >Ilaria Fagotto della Lai, intervenuta sul posto con il veterinario dell'Asp.

"Sono giunta sul posto , lo abbiamo tirato su dal mare con la polizia municipale ed il veterinario Asp di turno , che ha effettuato la lettura , ed e' venuto fuori un microchip che non e' delle nostre zone .

Era una cagnetta di circa 25 kg - scrive Fagotto su Facebook - buonissima , perché la hanno legata passandole la corda attorno il corpo , ed in particolare alle zampe posteriori....

Troppo dolore , troppa cattiveria , verso un animale a cui sembra abbiano voluto infliggere una crudele punizione , ma che per farsi legare così , doveva essere per forza buonissimo .

Oggi e' Ferragosto , e quella baia e' gremita di gente da stamattina alle sei...impossibile nessuno si sia accorto di niente , anche anonimamente vi prego di contattarmi al 3209432008 se avete visto qualcosa .

Chiunque fornisca informazioni concrete e verificabili , sara' ricompensato adeguatamente . Pochi uomini , e troppi vigliacchi su questa terra ..."