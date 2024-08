Thailandia, parlamento elegge premier la figlia del tycoon Thaksin

Il parlamento della Thailandia ha eletto prima ministra Paetongtarn Shinawatra, figlia del controverso miliardario ed ex premier Thaksin Shinawatra, magnate delle telecomunicazioni ed ex patron del Manchester City.

Lo ha constatato un giornalista dell'Afp presente in aula al momento del voto.

La 37enne Paetongtarn diventa la più giovane capo di governo dalla fine della monarchia assoluta nel 1932 e la seconda donna a ricoprire la carica.