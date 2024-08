Alarm Phone lancia Sos per 125 migranti: intercettati e riportati in Libia

Sono state intercettati e riportati a Tobruk, in Libia, i 125 migranti per i quali ieri Alarm Phone aveva lanciato un sos. "Nelle ultime chiamate hanno segnalato acqua che entrava nella barca e onde alte. Abbiamo avvisato tutte le navi mercantili nella zona. Le autorità non rispondono", aveva detto ieri l'ong chiedendo soccorsi immediati. "La Libia non è un luogo sicuro per loro - denuncia Alarm Phone -. Temiamo che subiranno gravi violazioni dei diritti umani. Tutto questo deve finire".