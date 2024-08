Siracusa, bloccato con l'hashish ed il crack: 23enne denunciato

Continuano i controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale. Nell’ambito di detti controlli gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente un giovane di 23 anni trovato in possesso di 0.67 grammi di hashish e 0.25 grammi di crack.

Inoltre, nel corso di un controllo su strada, gli agenti delle volanti hanno denunciato un giovane di 27 anni per resistenza a pubblico ufficiale.