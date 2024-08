Siracusa, entra in un magazzino e ruba 3 colli di spumante: acciuffato

Nelle prime ore di questa mattina, è stato arrestato a Siracusa per i reati di furto e ricettazione un uomo di 44 anni.

L’uomo, dopo aver forzato le finestre di un magazzino, si introduceva al suo interno asportando tre colli di spumante tre bottiglie di vino ed un ventilatore.

Lo stesso, per compiere il furto, utilizzava un motoveicolo risultato oggetto di furto.

Bloccato ed identificato dagli agenti delle Volanti l’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima.