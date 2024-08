Vigili del fuoco in azione nella notte a Partinico nel Palermitano, dove un'auto è stata distrutta dalle fiamme. La vettura, di proprietà di un'insegnante in pensione, era parcheggiata in via Baida. Ancora da chiarire le cause del rogo. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.