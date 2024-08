Scicli, a Sampieri ritrovata dopo poche ore la scultura dedicata al cane Italo

Atto vandalico a Sampieri, la frazione balneare di Scicli. Per alcune ore è scomparsa, dal moletto, la scultura di Daniele Assenza dedicata al cane Italo, la mascotte di Scicli a cui è stato dedicato anche un film per la regia di Alessia Scarso. Qualcuno ha pensato bene di sottrarla e di abbandonarla ai bordi della strada tra Sampieri e Cava D'Aliga; qui è stata recuperata da un automobilista che l'ha riportata sul moletto di Sampieri. La scultura non ha riportato danni.