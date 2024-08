Continuano i controlli finalizzati a frenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Ieri, nel corso di un controllo su strada in via Santi Amato, gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un uomo di 45 anni per possesso di una modica quantità di hashish per uso personale.