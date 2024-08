Completata la governance dell'Asp di Ragusa: nominati Sara Lanza e Massimo Cicero

Il Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, ha proceduto al completamento della governance aziendale, nominando il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo: si tratta, rispettivamente, della dottoressa Sara Lanza e del dottor Massimo Cicero. Ambedue sono presenti nei relativi elenchi dei candidati idonei, pubblicati dall’assessorato regionale per la Salute a seguito di regolare procedura di selezione, ed assumono l’incarico per i prossimi tre anni.

La dottoressa Sara Lanza, classe ’66, nata a Caltagirone, è l’attuale direttrice della Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione degli ospedali riuniti di Comiso/Vittoria. Da luglio 2021 è direttore del Dipartimento Geriatrico-Riabilitativo dell’ASP. Laureata in Medicina e Chirurgia, è specializzata in Fisiatria e Neurologia. Il dottor Massimo Cicero, classe ’68, originario di Ispica, dirige invece il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’Azienda Sanitaria Provinciale dal 2015. E’ laureato in Economia e Commercio e, per l’ASP di Ragusa, si è occupato di bilanci, contabilità e gestione finanziaria.

“Formulo alla dottoressa Lanza e al dottor Cicero i migliori auguri di buon lavoro - dice il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago -. Entrambi sono dotati di grande esperienza, eccellenti competenze e forte legame identitario verso questa Azienda. Le future funzioni richiedono doti di responsabilità che entrambi, nei rispettivi ambiti, hanno già dimostrato di possedere. Ci aspetta un lavoro lungo e certosino, reso ancora più difficile dalle attuali criticità di sistema: l’obiettivo è continuare ad elevare gli standard dell’assistenza sanitaria, garantendo i bisogni di salute dell’intera comunità iblea”.

“Ringrazio i Direttori uscenti, i dottori Raffaele Elia e Salvatore Torrisi, per il prezioso contributo offerto in questi anni all’Azienda - prosegue Drago - e per avermi accompagnato, con spirito di servizio e abnegazione, in questa prima fase del mio mandato, sia nelle vesti di Commissario Straordinario che, più recentemente, di Direttore Generale. Auguro ad entrambi le migliori fortune professionali”.