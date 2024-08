Due arresti a Caltanissetta per violenze e minacce alle compagne

I poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito due misure cautelari personali emesse, su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta, dal giudice per le indagini preliminari.

Gli indagati sono accusati di aver messo in atto condotte maltrattanti nei confronti delle rispettive partner; uno dei due era già conosciuto alle forze dell'ordine, perchè segnalato per il medesimo reato nell'anno precedente.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in entrambi i casi gli uomini avrebbero posto in essere ripetute condotte nei confronti delle compagne, consistite nell'uso di violenza fisica e verbale e nel rivolgere loro frasi minacciose e ingiuriose.

La ricostruzione dei fatti ha permesso alla Procura della Repubblica, di richiedere ed ottenere, a carico degli indagati, rispettivamente, la misura cautelare degli arresti domiciliari e del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Il giudice per le indagini preliminari, valutati positivamente i gravi indizi di colpevolezza, ha disposto, altresì, l'applicazione in entrambi i casi del dispositivo del "braccialetto elettronico".