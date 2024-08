Ragusa, tenta un furto ma resta bloccato su montacarichi

Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ragusa hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria iblea per tentato furto un 29enne ragusano con problematiche legate al consumo di stupefacenti che, nel pomeriggio di ieri, si era intrufolato furtivamente in un’abitazione signorile nei pressi di viale Europa. Si è però rivelata per lui decisamente infruttuosa la scelta di raggiungere il piano superiore della casa attraverso il montacarichi esterno all’abitazione che, bloccatosi per un malfunzionamento proprio mentre stava tentando di penetrare all’interno, lo ha così intrappolato impedendogli la fuga. Rincasando, i proprietari, hanno immediatamente notato, attraverso le pareti trasparenti dell’ascensore, il losco figuro rimasto chiuso all’interno, ed hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Unitamente ai Carabinieri delle gazzelle di Ragusa sono quindi giunti sul posto il Vigili del Fuoco che, una volta liberato l’uomo, l’hanno consegnato ai militari. Per lui, pregiudicato per altri simili episodi, è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria iblea per il reato di tentato furto.