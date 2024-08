Col crack nel seggiolino del bimbo: arrestato a Palermo

Crack anche nel seggiolino del bambino. La polizia di Stato ha scoperto ed interrotto episodi di spaccio di droga su strada e tratto in arresto due pusher. Un 41enne palermitano e' stato colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di crack. Poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo, durante, nel transitare per via Perpignano, altezza via Polito, hanno notato tre confabulare, il primo alla guida di una Lancia Ypsilon, e gli altri due a bordo strada. Il primo si apprestava a consegnare un involucro ai due astanti, ma questi accortisi della presenza degli agenti sono fuggiti. Gli agenti hanno raggiunto il sospettato a bordo dell'auto e sul sedile lato guida hanno trovato l'involucro con il crack. Nascoste nell'imbottitura di un seggiolino per bambini, sono state rinvenute ulteriori 27 dosi di crack, inoltre all'interno di una pochette posta tra i due sedili, c'erano 115 euro. L'arresto e' stato convalidato. Il secondo episodio di spaccio, e' avvenuto in corso Tukory. I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, hanno visto lo scambio droga-denaro e hanno bloccato i due protagonisti, impedendone la fuga. Il pusher di 48 anni aveva 51 grammi di hashish, marijuana e cocaina, oltre alla somma di 800 euro, presumibile provento di spaccio. L'uomo e' stato arrestato e il provvedimento convalidato.