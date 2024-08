Ispica, al Parco Forza serata a scopo benefico di Inner Weehl e Rotary Modica

Al Parco Forza di Ispica si è svolta venerdì 16 la serata “Disco Music Solidale”, organizzata dai Club Inner Wheel Monti Iblei e dal Rotary di Modica con le musiche evergreen di Saro La Pira. Una serata a scopo benefico e per "fare service divertendosi". Il ricavato della serata sarà devoluto al reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica.

Nella foto Stefania Derosa, presidente Inner Wheel Modica Monti Iblei, e Giovanni Favaccio, presidente Rotary Club Modica.