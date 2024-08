Aeroporto, lavoratori di Gh Palermo proclamano lo stato di agitazione

Stato di agitazione dei dipendenti dell'azienda Gh che si occupa dei servizi handling allo scalo Falcone Borsellino. A proclamarlo l'organizzazione sindacale Legea aderente alla Cisal per le mancate risposte dell'azienda sui carichi di lavoro, i mezzi in dotazione di Gh, i turni di lavoro. "Era prevista per il 26 luglio un nuovo incontro per affrontare i temi al centro della trattativa - dicono i sindacati - l'azienda più volte contattata via mail, via pec, e risultata essere assente al tavolo trattative dell'incontro programmato. Abbiamo proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale inforza a Gh Palermo". "Abbiamo preso atto che ciò nonostante le nostre richieste l'azienda a tutt'oggi prosegue nel suo silenzio, venendo meno a gli stessi obblighi della normativa di legge, sottraendosi al confronto abbiamo chiesto al prefetto di Palermo di convocare l'incontro". Incontro che è stato convocato dal prefetto per il prossimo 27 agosto.