Controesodo, un'ora di attesa agli imbarcaderi di Messina per il transito

Primo fine settimana di ritorno dalle vacanze e prima ondata di controesodo sullo Stretto. A Messina, sul viale della Liberta', la strada che porta agli imbarcaderi dei traghetti privati, si sono formate code di auto e altri veicoli in partenza dalla Sicilia. Pieno il serpentone che porta ai traghetti, l'attesa per imbarcarsi e' di oltre un'ora. In funzione ci sono otto navi dei traghetti privati e anche altre quattro della Ferrovie. La polizia municipale con diverse pattuglie presiede tutti gli incroci con il viale della Liberta', in particolare quello con il viale Giostra e il viale Boccetta. Comune e Prefettura gia' dall'anno scorso hanno previsto un piano per rendere piu' fluido il traffico ed evitare che quello cittadino si mescoli con quello dei vacanzieri di ritorno. Traffico intenso, ma scorrevole anche in autostrada con qualche coda ai caselli, sulla Messina Catania ci sono file di circa 3 chilometri ai caselli in uscita verso Messina.