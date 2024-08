Avola, picchia la fidanzata: allontanamento col braccialetto elettronico

I Carabinieri della Stazione di Avola (Siracusa) hanno applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa a un 27enne per maltrattamenti in famiglia. Il giovane, con precedenti di polizia, è indagato per aver commesso maltrattamenti ai danni della fidanzata 25enne, che ha subito minacce e insulti, in alcune occasioni è stata picchiata e costretta, nel caso dell’ultima aggressione, a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Avola. Dopo aver denunciato i fatti ai Carabinieri, le immediate indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno permesso di raccogliere elementi utili e di giungere all’emissione della misura cautelare per l’indagato del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico.