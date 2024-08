Campi Flegrei, 100 scosse di terremoto in 18 ore: magnitudo massima 2.8

È ancora in corso lo sciame sismico che dalle 14.52 di ieri sta interessando l'area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. L'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, ha rilevato in via preliminare 100 terremoti, con magnitudo massima 2.8 registrata alle 2.29 di stanotte con epicentro sul lungomare di via Napoli, nel comune di Pozzuoli, a una profondità inferiore al chilometro. Al momento non si segnalano danni a persone o a cose.