Un uomo di 79 anni, di Leverano, in provincia di Lecce, e' stato trovato cadavere in una campagna alla periferia del paese. A trovare il suo corpo privo di vita sono stati vigili del fuoco del comando provinciale, intervenuti sul posto per domare un grosso incendio di sterpaglie. Indagini sono in corso per capire se l'uomo sia rimasto vittima del rogo.