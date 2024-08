Palma Montechiaro, 12 enne minacciato con un coltello si lancia dal balcone

Sfiorata la tragedia in una comunità per minori tra Agrigento e Palma di Montechiaro durante una lite. Un 12enne si è infatti buttato dal balcone per paura dopo che una tredicenne lo ha minacciato con un coltello. Il ragazzino è precipitato al suolo sfondando il tetto di un garage sottostante ed è stato trasportato all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata, dove è ricoverato sebbene non in condizioni gravi. Anche la tredicenne è stata portata in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti ed esami a Palermo. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.