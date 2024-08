Sono state rubate le piante che adornavano il lugomare di Pietrenere a Pozzallo. I ladri si sono impossessati delle piante che non hanno un grande valore, ma facevano però una bella mostra. Non si comprende se il furto sia stato portato a termine da vandali o da semplici ammiratori. Il furto non è passato inosservato. Sui social è stato un continuo tam tam per il colpo di pochi euro a Pozzallo.