Mancata sicurezza sul lavoro, denunciati tre amministratori a Siracusa

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa, a seguito di attività ispettiva in 5 aziende, hanno denunciato gli amministratori di tre ditte edili, una 56enne e due uomini di 39 e 68 anni, per violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I militari hanno effettuato un accertamento ispettivo presso un cantiere edile di un istituto scolastico della città, riscontrando il ponteggio non conforme, l’omessa recinzione e segnaletica sicurezza cantiere, la mancata installazione dell’impianto elettrico e la presenza di lavoratori sprovvisti delle previste misure di protezione, con pericoli di caduta dall’alto.

A seguito delle gravi violazioni accertate, per due imprese è stata attuata l’immediata sospensione dell’attività, applicate ammende e sanzioni amministrative per un totale di circa 46mila euro ed i legali rappresentati delle società sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.