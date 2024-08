Polstrada, a Modica e Ragusa decine di sanzioni per ciclomotori manomessi

Servizi e controlli a trecentosessanta gradi da parte della Sezione Polizia Stradale di Ragusa. Nel corso degli ultimi fine settimana la Polizia Stradale ha elevato 37 verbali per infrazioni al Codice della Strada rivolte ai ciclomotori ed alle condotte illecite commesse sull’alterazione dei dispositivi dei motoveicoli attraverso mirati servizi nei centri urbani di Modica e Ragusa con relative sanzioni accessorie e 58 verbali per condotte di guida contrarie ai canoni di prudenza e sicurezza, per un totale di 267 punti decurtati, tra cui violazioni riguardanti la velocità, il sorpasso, il contromano, sistemi di ritenuta, guida senza la copertura assicurativa e guida senza patente. I controlli continueranno senza sosta per tutto il periodo estivo, con particolare intensificazione nei fine settimana e sul litorale costiero, in cui verranno ancora pianificati appositi servizi tesi a contrastare il dilagante fenomeno delle modifiche delle caratteristiche costruttive dei ciclomotori, rispetto a quanto prescritto nei documenti di circolazione, nonché mirati dispositivi di controllo volti alla repressione della guida sotto l’influenza di droghe ed alcool, secondo le disposizioni del Questore che ha richiesto il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio con l’apporto

specializzato della Sezione della Polizia Stradale diretta dal Comandante, Angelo Tancredi.