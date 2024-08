Mirabella Imbaccari, minaccia di bruciare il Comune: nel bidone c'era acqua

A Mirabella Imbaccari,vin provincia di Catania, un uomo di 59 anni, stanco di aspettarevuna somma di qualche centinaio di euro dal Comune per aver svolto lavori socialmente utili, fingendo di avere con se un bidone pieno di benzina - poi rivelatasi acqua - si è presentato negli uffici comunali ospitati temporaneamente nell'Istituto comprensivo 'Edmondo de Amicis' di piazza Aldo Moro minacciando le persone presenti di appiccare il fuoco se non gli fossero stati dati i soldi. Immediata la richiesta di intervento ai carabinieri che hanno avvicinato l'uomo facendosi consegnare il contenitore e accertando che conteneva acqua. I militari dell'Arma a questo punto, comprendendo lo stato di frustrazione del 59enne, lo hanno riportato alla calma ma lo hanno anche denunciato per minaccia a pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.