Sicilia a segno con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, si registrano premi per 30mila euro: 20mila vinti a Floridia, in provincia di Siracusa, 10mila ad Erice, in provincia di Trapani. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 14,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,4 miliardi da inizio anno.